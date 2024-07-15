نصائح لتفادي هجمات تجسس تستهدف هواتف آيفون في 98 دولة

المصدر: دبي - البيان

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بعثت شركة أبل سلسلة جديدة من التنبيهات التحذيرية لمستخدمي هواتف آيفون في 98 دولة، تحذرهم فيها من هجمات تجسس محتملة بواسطة برمجيات خبيثة تستخدمها مجموعات القرصنة المرتزقة، وتعد هذه ثاني حملة من هذا القبيل تصدرها الشركة هذا العام، بعد إرسالها تنبيهاً مماثلاً للمستخدمين في 92 دولة شهر أبريل الماضي.

وقال بوريس لارين، الباحث الأمني الرئيس في فريق البحث والتحليل العالمي (GReAT) في «كاسبرسكي»: من المهم أن نفهم أن هذه الهجمات السيبرانية غالباً ما تكون موجهة بشدة، حيث تستهدف أفراداً محددين.

وتتطلب مثل هذه الهجمات موارد كبيرة وخبرة فنية متقدمة. ببساطة، إذا كنت مستهدفاً من قبل مصدر تهديد كهذا، فالسؤال ليس إن كنت ستتعرض للإصابة أم لا، بل متى ستتعرض لها؟.

إذا اشتبه المستخدمون في أنهم محل اهتمام المهاجمين، يوصي خبراء كاسبرسكي بإعادة تشغيل أجهزتهم يومياً، حيث يساعد ذلك في تنظيفها، مما يجبر المهاجمين على إعادة تنفيذ الهجوم بشكل متكرر، وبالتالي زيادة فرص اكتشافهم بمرور الوقت.

كما يؤدي تعطيل ميزات تطبيقات مثل iMessage وFaceTime لتقليل خطر الوقوع ضحية للثغرات التي لا تحتاج النقر. من المهم أن نأخذ في الاعتبار أنه وعلى الرغم من تمتع هواتف آيفون بميزات أمان قوية، إلا أنها ليست منيعة بالكامل ضد الهجمات، حيث تعمل مصادر التهديد الخبيثة على تحسين أساليبها باستمرار.

أخيراً، من الضروري التحقق بانتظام من النسخ الاحتياطية وملفات سجل تشخيص النظام. فقد ثبت من خلال هجمات Pegasus وOperation Triangulation التي تم الإبلاغ عنها سابقاً، أن الإصابة تترك آثاراً في سجل النظام Shutdown.log المخزن بملفات سجل تشخيص نظام التشغيل iOS.

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