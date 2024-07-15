«أبل» تنتزع لقب الأعلى قيمة سوقية في العالم مجدداً

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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انتزعت شركة أبل لقب أعلى قيمة سوقية في العالم مجدداً، بعد صعود سهم الشركة 2.5 بالمئة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، الاثنين، بعد أن رفع مورجان ستانلي سعره المستهدف لسهم الشركة المصنعة لهواتف آيفون وصنفه باعتباره «الخيار الأفضل».

وعزا مورجان ستانلي ذلك إلى الجهود التي تبذلها أبل في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف زيادة مبيعات الأجهزة.

وفيما اعتُبر خطوة للحاق بشركة جوجل التابعة لألفابت وأوبن إيه.آي المدعومة من مايكروسوفت، كشفت الشركة المصنعة لأجهزة آيباد الشهر الماضي عن (أبل إنتليجنس) وحثت عملاءها على تحديث أجهزتهم للاستفادة من التكنولوجيا الجديدة.

وصعد سهم أبل إلى 236.30 دولاراً، لتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 3.62 تريليونات دولار، وهي الأعلى في العالم.

وقفز سهم أبل بنحو 20 بالمئة منذ بداية العام.

وقال محللون في مورجان ستانلي: «أبل إنتليجنس حافز واضح لتعزيز مبيعات آيفون وآيباد».

ورفع مورجان ستانلي، الذي توقع في وقت سابق أن تبيع أبل ما بين 230 مليوناً و235 مليون هاتف آيفون في كل من العامين المقبلين، سعره المستهدف لسهم الشركة إلى 273 دولاراً من 216 دولاراً.

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