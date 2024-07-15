أسهم «ترامب ميديا» تقفز 55% بعد محاولة الاغتيال

المصدر: نيويورك - وكالات

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قفزت أسهم شركة «ترامب ميديا» Trump Media بأكثر من 55% في تعاملات ما قبل السوق، الاثنين، بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا يوم السبت.

وتعد شركة «ترامب ميديا» المالكة لموقع الشبكات الاجتماعية تروث سوشيال.

وتعد هذه المرة الثانية التي ترتفع فيها أسهم ترامب ميديا خلال أقل من شهر، حيث ارتفعت بنسبة 5 بالمئة، بعد أول مناظرة للرئاسة الأمريكية التي جرت بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب في 28 يونيو الماضي.

وأصيب ترامب برصاصة ونقل إلى مستشفى محلي، لكنه خرج في وقت متأخر من ليلة السبت بعد إطلاق النار على تجمع حاشد في بنسلفانيا.

وتشهد أسهم الشركة –منذ إدراجها- تذبذبات واضحة، بعضها يرتبط ارتباطاً مباشراً بالتطورات المتعلقة بترامب نفسه، ومن بينها إدانته أخيراً في 34 تهمة جنائية، والتي أفضت إلى تراجعات حادة نسبياً للسهم منذ ذلك الحين، قبل أن يحاول الارتداد وتعويض خسائره بعد ذلك بشكل نسبي.

يمتلك الرئيس السابق حصة تبلغ نحو 65 بالمئة في شركة ترامب ميديا، لكنه لا يستطيع بيع أي من أسهمه البالغ عددها 114,750,000 سهم حتى تنتهي فترة الحظر بعد الاندماج مع DWAC في أواخر سبتمبر.

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