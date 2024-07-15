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أعلنت منصة التجارة الإلكترونية المعروفة جملة نيتها بافتتاح مركز عمليات جديد في الصين قريباً. وسيكون هذا المركز اللوجستي الثالث للشركة بخلاف تلك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ومن شأن المنشأة المخطط لها أن تساعد الشركة بشكل كبير على تعزيز مجموعة متنوعة من المنتجات لعملائها ودعم استراتيجية النمو القوية الخاصة بها.

حاليا، يبلغ عدد المنتجات المدرجة في جملة أكثر من 70.000 منتج ضمن 17 فئة مختلفة، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية وألعاب الأطفال والمعدات الرياضية وغيرها. إن افتتاح مركز عمليات جديد في الصين من شأنه أن يرفع هذا المخزون إلى 200,000 منتج، وبالتالي زيادة التنوع وإضافة إلى النواة المركزية التي تم إنشاؤها بالفعل لمنصة التجارة الإلكترونية في سوق الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك بعد أن قادت الصين التجارة الإلكترونية عبر الحدود، والتي كانت مدفوعة بمبادرات وقاعدة المستهلكين المتزايدة الخبرة في مجال التكنولوجيا. ويأتي قطاع التجارة الإلكترونية عبر الحدود الذي يتجاوز 2 تريليون يوان.

ويعد هذا أيضًا رد فعل للتغيرات في مجال التجارة الإلكترونية العالمية، حيث تعمل شركات مثل Alibaba وJD.com على تحسين عملياتها اللوجستية وعروض المنتجات. وبالتالي فإن وجود مركز عمليات جديد سيساعد Jomla في الحفاظ على قدرتها التنافسية مع وقت شحن أسرع ومجموعة أكبر من المنتجات. وفي هذا السياق، يمكن ملاحظة الاتجاه حيث تستفيد منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الشبكة اللوجستية الواسعة في الصين وطلب المستهلكين.

يعد قرار إنشاء مركز عمليات في الصين دليلاً قويًا على التزام جملة بضمان تجربة تسوق سلسة للجميع. من خلال تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية الصينية، ستوفر جملة الأسعار ومواعيد التسليم التي ستتميز - وهما عاملان لا غنى عنهما للنجاح في سوق التجارة الإلكترونية سريع التطور والتنافسي.

بالإضافة إلى ذلك، مع المركز الجديد، ستتمكن جملة من الحصول مباشرة على المصنعين الصينيين، وبالتالي تأمين أسعار أفضل ومنتجات من أحدث الأنواع. وهذا يعني أنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى مجموعة منتجات أكثر تنوعًا وابتكارًا لتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار للمستهلكين.

وتأمل جملة أيضًا في استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة في مركز عملياتها الجديد، ليس فقط لتحسين إدارة المخزون في الشركة ولكن أيضًا لجعل تنفيذ الطلبات أكثر كفاءة. سيكون تنفيذ الطلب أكثر كفاءة مع هذه التطورات التكنولوجية، مما يؤدي إلى تحسين أداء التشغيل، وإجراءات خفض التكاليف، وارتفاع رضا العملاء من عمليات التسليم في الوقت المناسب من خلال عمليات طلب دقيقة للغاية.

وإجمالاً، يعد توسع أعمال جملة في الصين خطوة عملاقة نحو القدرة على المنافسة كشركة رائدة في صناعة التجارة الإلكترونية العالمية. في الواقع، مع افتتاح مركزها الجديد وتشغيله قريبًا، تستطيع جملة تعزيز قدرة سلسلة التوريد وكذلك دفع تنوع المنتجات بشكل أكبر للتكيف مع قاعدة عملائها سريعة النمو.

يعد هذا أمرًا استراتيجيًا للغاية، ومعه ستبدأ Jomla في النمو لتكون قادرة على خدمة جميع عملائها بمجموعة واسعة من المنتجات وخدمات التوصيل الرائعة، وتعزيز اسمها بشكل تنافسي في قطاع التجارة الإلكترونية العالمي.

يمكنك التعرف على جملة أكثر من خلال تحميل تطبيق جملة، حيث تتميز جملة بتشكيلة كبيرة من المنتجات حيث توفر تقسيط جوالات بأسعار تنافسيه وبدون فوائد، والذي تعد واحده من أهم اسباب شهرتها.

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