مبيعات بربري البريطانية للأزياء تتراجع 21% وسهم الشركة يهوي

المصدر: لندن - (د ب ا)

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أعلنت شركة بربري البريطانية للأزياء تسجيل إيرادات تجزئة بقيمة 458 مليون جنيه إسترليني (594 مليون دولار) خلال 13 أسبوعا حتى 29 يونيو الماضي، مقارنة بـ 589 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، كما أعلنت عن تعيين مدير تنفيذي جديد.

وانخفضت المبيعات بنسبة 21% خلال نفس الفترة.

إلى ذلك هوت أسهم الشركة في البورصة بنسبة 16%، بعد تراجع المبيعات وتعيين مدير تنفيذي جديد.

وأشارت الشركة إلى استمرار الانخفاض خلال الربع الحالي، حيث أنها تتوقع تكبد خسائر تشغيلية، وأن تكون الأرباح التشغيلية للعام المالي 2025 أقل من التوقعات الحالية.

وتوقعت الشركة انخفاض إجمالي الإيرادات بنحو 25% خلال النصف الأول وبنحو 30% خلال العام بأكمله.

وقال جيري مورفي رئيس بربري" أداؤنا خلال الربع الأول مخيب للآمال. الضعف الذي أبرزناه بالنسبة لعام 2025 تفاقم، وفي حال استمر التوجه الحالي خلال الربع الثاني، فنحن نتوقع أن نتكبد خسائر تشغيلية خلال النصف الأول. وفيما يتعلق بالوضع الحالي، لقد قررنا وقف دفع الأرباح خلال العام المالي 2025".

كما أعلنت بربري عن تعيين جوشوا شولمان رئيسا تنفيذيا ومديرا تنفيذيا بدلا من جوناثان اكيريود.

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