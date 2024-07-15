الأسهم الأوروبية تنخفض وسط تراجع الأرباح و«بربري» تتصدر الخسائر

المصدر: فرانكفورت - (رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

انخفضت الأسهم الأوروبية، الاثنين، بعد سلسلة من البيانات المتشائمة من الشركات جعلت المستثمرين، القلقين بالفعل بسبب محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، أكثر حذراً.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة تقريباً خلال التداولات.

وتصدر سهم شركة بربري الخسائر إذ هوى 11.4 بالمئة بعد أن عينت مجموعة السلع الفاخرة البريطانية جوشوا شولمان رئيس شركة مايكل كورس السابق رئيساً تنفيذياً جديداً لها مع إقالة جوناثان أكيرويد بعد عامين قضاهما في المنصب مع تحذيرها من احتمال تراجع الأرباح وإلغاء التوزيعات.

كما هوى سهم شركة سواتش 10.6 بالمئة مع إعلان أكبر شركة لصناعة الساعات في العالم عن انخفاض حاد في مبيعات وأرباح النصف الأول.

وتراجعت أسهم قطاع السلع الشخصية والمنزلية 1.1 بالمئة لتتصدر خسائر القطاعات.

وهبط سهم بنك نورديا 3.1 بالمئة بعد أن أعلن البنك الفنلندي عن أرباح تشغيلية للربع الثاني أقل بقليل من المتوقع.

ومن المنتظر أن يعلن الحزب الجمهوري ترشيح ترامب رسمياً لخوض سباق الرئاسة خلال المؤتمر الوطني للحزب في ميلووكي بولاية ويسكونسن بعد نجاته من محاولة اغتيال أدت إلى تفاقم الانقسام السياسي الحاد بالفعل في الولايات المتحدة، فيما يدرس المتعاملون تأثيرها على الأسواق المالية.

ويترقب المستثمرون الآن تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في وقت لاحق من اليوم، قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز