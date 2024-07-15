الذهب يتماسك فوق مستوى 2400 دولار

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، في ظل ارتفاع الدولار وتقييم المستثمرين لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات اقتصادية لاستبيان المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2402.82 دولار للأوقية (الأونصة) خلال التداولات.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2408.50 دولارات.

وارتفع الدولار بفضل طلب التحوط في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي زادت من احتمالات فوزه في الانتخابات المقررة في نوفمبر.

وارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتشمل مجموعات البيانات المقرر صدورها هذا الأسبوع مبيعات التجزئة الأمريكية والإنتاج الصناعي لشهر يونيو وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

ووفقاً لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 93 في المئة أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر. وينظر إلى الذهب على أنه أداة للتحوط في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، وعادة ما تزيد جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.65 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 991.88 دولاراً وهبط البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 954.25 دولاراً.

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