5 % معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للصين في النصف الأول من 2024

المصدر: وام

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نما إجمالي الناتج المحلي للصين بنسبة 5 % على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024، وفقا لما أظهرته بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية اليوم.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، فقد بلغ إجمالي الناتج المحلي للصين حوالي 61.68 تريليون يوان (8.65 تريليون دولار) في النصف الأول، بحسب البيانات.

وفي الربع الثاني، توسع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 4.7 %على أساس سنوي، وفقا للهيئة.

وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء معلقا على الأداء الاقتصادي"بشكل عام، استمر الاقتصاد الوطني في التحسن خلال النصف الأول بطريقة مستقرة"، مشيرا إلى الدعم من محفزات سياسية، وانتعاش الطلب الخارجي وتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية.

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