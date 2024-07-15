توقعات بتثبيت المركزي الأوروبي الفائدة

المصدر: (فرانكفورت - وكالات)

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أعرب محللون اقتصاديون عن توقعاتهم أن يتحرك البنك المركزي الأوروبي بحذر في التعامل مع تخفيض أسعار الفائدة، في ظل المخاوف من عودة التضخم إلى الارتفاع نتيجة الاضطرابات السياسية في أوروبا.

وقال المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم، إنهم يتوقعون تثبيت سعر الفائدة الأوروبية خلال اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأسبوع المقبل بعد خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية، على أن يستأنف خفض الفائدة سبتمبر المقبل بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة ليصل إلى 2.5% بعد مرور عام.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في مقابلة مشتركة مع صحف اقتصادية أوروبية، إن البنك لا يزال يفترض أن هدف التضخم البالغ 2 % على المدى المتوسط يمكن تحقيقه العام المقبل.

وخلال الشهر الماضي، تم تخفيض سعر الفائدة على ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي الأوروبي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 3.75، بينما انخفض سعر الفائدة على الأموال الجديدة التي تحصل عليها مؤسسات الائتمان من 4.50 % إلى 4.25 %.

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