50 تريليوناً القيمة السوقية لـ«إنفيديا» خلال عقد

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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توقع المستثمر جيمس أندريسون المعروف برهاناته المبكرة على أسهم مثل «تسلا» و«أمازون»، وصول القيمة السوقية لشركة الرقائق «إنفيديا» إلى أكثر من 50 تريليون دولار خلال عقد.

وقال أندريسون، إن الحجم المحتمل لإنفيديا وفقاً للنتائج الأكثر تفاؤلاً هو أعلى من أي شيء شهده من قبل، وقد يؤدي إلى قيمة سوقية بتريليونات الدولارات المكونة من خانة العشرات، وفقاً لتصريحات نقلتها «فاينانشال تايمز».

وأضاف: «هذا ليس تنبؤاً لكنه احتمال في حالة عمل الذكاء الاصطناعي لصالح العملاء ولم تمس ريادة إنفيديا». وكانت إنفيديا هي المستفيد الرئيسي من طفرة الذكاء الاصطناعي على مستوى الطلب على الرقائق التي يمكن تدريبها لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل «تشات جي بي تي».

وقفزت أسهم الشركة 162 % منذ بداية العام، وتجاوزت قيمتها السوقية مستويات 3 تريليونات دولار مقابل 150 مليار دولار فقط في أغسطس 2018.

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