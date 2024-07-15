طفرة الأسهم اليابانية هل يمكنها جذب المستثمرين رغم انخفاض الين؟

المصدر: كاتي مارتن

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشعر مديرو الصناديق بالتململ والقلق بسبب اليابان. ويأتي ذلك رغم تحقيق مؤشري الأسهم الأبرز في البلاد تقدماً تلو تقدم، ليسجلا أعلى مستوياتهما منذ ثلاثة عقود بصورة منتظمة إلى حد ما. والمستثمرون الذين ظلوا منخرطين في هذا الرهان لبعض الوقت، لا يتخارجون منه مع تحقيقهم للأرباح، لكنهم يأخذون وقتاً لالتقاط الأنفاس.

وخلال حدث عُقِدَ مؤخراً، قالت كارولين شو، مديرة محفظة للصناديق متعددة الأصول لدى «فيدليتي إنترناشونال» في لندن: «فقدت اهتمامي قليلاً باليابان»، مضيفة: «دفعت الطفرة المبدئية للإثارة السوق إلى الارتفاع، لكنه تقدم بطيء، ومع ذلك، فإنني لا أتبنى وجهة نظر سلبية إزاء اليابان، بل أتبنى نظرة إيجابية إزاءها للمرة الأولى في مشواري المهني. والمؤسسات تتغير، لكن وتيرة التغير بطيئة للغاية». وأشارت شو إلى أنها خفضت قليلاً من انكشافها على اليابان مؤخراً، وحوّلت أنظارها إلى أوروبا بدلاً من ذلك، لا سيما إلى المملكة المتحدة، التي تنعم بدفء ما بعد الانتخابات.

ويشير المعتقدون في السوق إلى قائمة طويلة من الأسباب التي تدعوهم إلى الاعتقاد بأن المكاسب اليابانية ستظل قائمة، مع تودد بورصة الأسهم نفسها والشركات المُدرجة فيها إلى المستثمرين الأجانب، على نحو لم تفعله طيلة عقود. وذكرت أليسيل أوغاوا عضوة مجلس إدارة صندوق «نيبون أكتيف فاليو»: «أعتبر نفسي متشائمة بالسليقة، لكنني على قناعة بأن هذه المرة مختلفة»، لافتة إلى أنها لم يراودها هذا الشعور منذ 35 عاماً.

وللأسف، لا تلقى اليابان إقبالاً كبيراً من المستثمرين العالميين، فما زالت غالبيتهم تُبقي على مراكز أقل من الوزن النسبي مقارنة بالمقاييس، ولا يغطيها المحللون بدرجة كافية، ما يترك الكثير من الكنوز التي لم تُكتشف بعد. ويشك البعض في حقيقة وواقعية التحوّل الذي طرأ بين الشركات نحو تعزيز أسعار الأسهم، والعمل مع المستثمرين النشطاء.

وتأتي «بلاك روك»، أكبر مديري الأصول على مستوى العالم، بين المتحمسين للسوق اليابانية، إذ أعلن معهدها للاستثمار منذ أيام، أن زيادته وزن اليابان في محفظته، والذي يفوق ما تشي به المؤشرات، تعتبر واحدة من أكثر مواقفه إقناعاً.

ومع ذلك، يتفق المتخصصون في اليابان في أن بعض المستثمرين ينسحبون، ويشير كثير من المترددين بعض الشيء، إلى أمر بعينه، وهو: الين، أسوأ العملات الرئيسة أداء هذا العام على مستوى العالم. ويظل الين متفرداً في ذلك، لكن إذا ما وضعت بعض أقل العملات شهرة في كفة المقارنة، فهو يقف على قدم المساواة مع الكواشا المالاوية، كالأسوأ أداء، ويعود ذلك إلى السياسة النقدية التيسيرية للغاية التي يتبعها المصرف المركزي الياباني.

وبطبيعة الحال، فإن ذلك يقلل للغاية من قيمة العوائد التي يمكن للمستثمرين الأجانب تحقيقها من الأسهم اليابانية. وقياساً بالين، قفز مؤشرا «توبكس» و«نيكي 225»، بنسبة 22 % و24 % على الترتيب هذا العام، بيد أن الأمور تبدو شديدة الاختلاف، إذا ما كنت تقيّم محفظتك بالدولار الأمريكي. فقياساً بالعملة الخضراء، يبقى المؤشران مرتفعين، لكن بقدر أكثر تواضعاً، قدره 9 % أو نحو ذلك، لكنهما تراجعا بعض الشيء منذ مارس.

وفي حدث عبر الإنترنت، أخبرني كنتارو واتانبي رئيس قسم مبيعات الأسهم الآسيوية لدى «نومورا سيكيوريتيز»، أن المستثمرين الأجانب رحبوا للغاية بانخفاض الين من 140 يناً أمام الدولار إلى 150، واصفين الأمر بأنه «رائع»، لأنه يدعم المصدّرين. لكن العملة صارت مصدر خلاف كبير، بعد تخطيها حاجز 150 أمام الدولار، في ضوء أن نحو نصف كبار مديري الأصول فقط، لديهم تحوط من انكشافهم على العملة.

وربما من غير المفاجئ أن واتانبي يظل منتمياً إلى معسكر «اشتروا الأصول اليابانية». لكن مؤخراً، أطلعني واتارو أوغيهارا كبير مسؤولي الاستثمار لدى «سوميتومو ميتسوي دي إس أسيت مانجمنت»، أثناء تناول وجبة سوشي على الغداء في لندن، أنه حينما تكون العملة شديدة الضعف «يكون من الصعب للغاية إقناع المستثمرين الدوليين بالعودة إلى السوق اليابانية»، بعد غياب الكثيرين عن السوق لما يصل إلى 20 عاماً على الأقل.

وشهد هذا الأسبوع دعماً للجانبين في هيئة القراءة المنخفضة التي سجلها التضخم الأمريكي، وهو ما حفّز من جديد التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. ويُعد الين من بين مستفيدين كُثُر من ذلك، إذ تسبب ذلك في تراجع الدولار من ذروته الأخيرة عند 160 يناً، إلى نحو 158 يناً. ورغم كونه تحرك متواضع في الوقت الحالي، لكنه ربما يكون بداية لتحرك أكبر.

والرغبة لدى المستثمرين في اقتناص مكاسبهم في الصفقات المرتبطة باليابان قوية، وهي تأتي انعكاساً لتاريخ طويلاً من خيبات الأمل في أوساط كبار مديري الأموال الذين جرّبوا السوق منذ الانهيار الكبير في 1990. وقد تكرر تراجع السوق بعد الانتعاش كثيراً، ولا يرغب أحد في أن يكون آخر الباحثين عن مخرج، حال أعاد التاريخ نفسه، وهو أمر فظيع حقاً.

وسلّط جوش كوتين رئيس تخصيص الأصول في أمريكا الشمالية بشركة «كولومبيا ثريدنيدل»، في حدث عُقِدَ منذ أيام، الضوء على اعتقاد زملاء له في أن الوقت ربما يكون قد حان لجني الأرباح من الاستثمارات ذات الصلة باليابان والانسحاب.

وقال كوتين: «هذا غير عادل»، متسائلاً: «لم لا تبيع الأصول الأمريكية للسبب ذاته؟». ومع ذلك، قال كوتين إن المستثمرين الموجودين منذ فترة، يحملون ندوباً من محاولات سابقة لإنجاح مخصصات الأصول اليابانية باءت بالفشل. وتابع: «لم تؤثّر فينا الولايات المتحدة بالصورة التي أثّرت بها فينا اليابان في الأعوام الكثيرة الماضية». ما زالت نيران الصدمة مشتعلة لدى كثيرين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز