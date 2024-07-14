بتكوين تقفز 3.2% وتتخطى 60 ألف دولار بسبب «دونالد ترامب»

المصدر: دبي - بلومبرغ

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ارتفع سعر عملة «بتكوين» بأكثر من 3.2% وتتجاوز 60 ألف دولار، بعد رد فعل دونالد ترامب الذي أظهر تحدياً لمحاولة اغتياله، ما أثار تكهنات بأن الحادث سيزيد من فرص فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وأصيب الرئيس السابق، المؤيد للعملات المشفرة، برصاصة في أذنه اليمنى بعد أن تعرض تجمعه السياسي في ولاية بنسلفانيا لإطلاق نار أمس السبت. وقالت حملته إنه «بخير» بعد الحادث ويتطلع للذهاب إلى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي يبدأ الاثنين في ميلووكي.

تزايدت فرص ترامب في الفوز بالرئاسة مرةً أخرى بعد هذه تطورات، بحسب بيانات موقع «بريديكتلت» (PredictIt). وانتشرت صور ترامب رافعاً قبضة يده، في علامة على التحدي، بينما كانت أذنه اليمنى ملطخة بالدماء والعلم الأمريكي يلوح في الخلفية، حيث تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات التلفزيون بعد الهجوم.

من المرجح أن تزداد تقلبات الأسواق نتيجةً لذلك، وقد تشهد السوق تكراراً للصفقات التي تمّت عقب مناظرة الشهر الماضي وجاءت لصالح ترامب. وارتفع حينها الدولار وعوائد سندات الخزانة.

ارتفعت «بتكوين» 2.7% ليصل سعر العملة المشفرة الأكبر عالمياً إلى 60160 دولاراً، عند الساعة 1:05 صباحاً بتوقيت نيويورك.

استقرت العملات المشفرة الأكثر تداولاً في الأيام القليلة الماضية وسط تفاؤل بأن صناديق الاستثمار المتداولة من الشركات العملاقة بما في ذلك «بلاك روك» و«فيديليتي إنفستمنتس» تقدم الطلب الداعم الذي يمكنه أن يخفف من تقلبات الأسعار.

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