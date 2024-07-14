توقعات بتأثر سوق العملات في آسيا بحادث إطلاق النار على ترامب

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

من المتوقع أن تكون سوق العملات هي أولى الاسواق الرئيسية في آسيا التي ستتأثر يوم غد الاثنين، بحادث إطلاق النار الذي تعرض له في مطلع الاسبوع الجاري، تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الاحد، أن هناك احتمالا لحدوث المزيد من التقلبات، وقد يكون من الصعب بشكل خاص الحصول على قراءة واضحة، لأن العطلة الوطنية في اليابان ستعيق السيولة.

وارتفعت عملة البيتكوين بعد الحادث الذي وقع أمس السبت، حيث عززت أسواق المراهنات من احتمالات انتخاب ترامب، لذلك فإنه من المحتمل أن يستهل الدولار الأمريكي المعاملات بشكل إيجابي، في إعادة للديناميكيات التي تكشفت بعد المناظرة التي أجريت الشهر الماضي، والتي عززت من فرص الرئيس السابق.

وقد تم تداول الين بصورة أقوى في نهاية الأسبوع الماضي بعد تدخل واضح لدعمه، وبالتالي فقد تكون تحركات الدولار الأمريكي ضده محدودة - ولاسيما أن سندات الخزانة النقدية ستظل مغلقة حتى ساعات العمل في لندن يوم غد الاثنين، مما سيضعف من تحركات العائد.

وعلى صعيد متصل، فمن المتوقع أن يحصل اليوان الصيني على الكثير من الاهتمام بسبب موقف ترامب التجاري، بحسب ما أبرزه الشهر الماضي سيمون فلينت، وهو كاتب عمود في وكالة بلومبرغ.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز