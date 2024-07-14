إيلون ماسك يتهم المفوضية الأوروبية بعرض صفقة سرية تقيد حرية التعبير على «إكس»

المصدر: دبي - وكالات

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أكد للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة «أكس» (تويتر سابقاً)، أن المفوضية الأوروبية عرضت على المنصة اتفاقاً سرياً غير قانوني لفرض رقابة على حرية التعبير دون إخبار أي شخص، مدعياً أن الشركة لم تقبل هذا الأمر على عكس المنصات الأخرى التي لم يذكر اسمها.

جاء ذلك رداً على اتهام المفوضية الأوروبية، منصة إكس بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي للمحتوى المنشور عبر الإنترنت. وقالت المفوضية إن نظام العلامة الزرقاء الذي تتبناه الشركة يخدع المستخدمين.

وأبدت المنصة اعتراضها على تقييم الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بامتثالها لقانون الخدمات الرقمية، بينما هدد إيلون ماسك باللجوء إلى القضاء.

وقال ماسك على إكس: «نتطلع لخوض معركة علنية للغاية في المحكمة، حتى تتمكن الشعوب الأوروبية من معرفة الحقيقة».

وقد تؤدي هذه الاتهامات إلى فرض غرامة كبيرة على المنصة وتغييرات كبيرة في طريقة عملها، بحسب وكالة رويترز.

والاتهامات هي الأولى التي تصدر بموجب قانون الخدمات الرقمية، وتأتي بعد تحقيق استمر سبعة أشهر.

وتلزم القواعد الجديدة المنصات الإلكترونية ومحركات البحث الكبيرة ببذل الجهود من أجل معالجة المحتوى غير القانوني، والمخاطر المهددة للأمن العام.

وقالت المفوضية الأوروبية إن حسابات إكس التي تحمل علامة الاختيار الزرقاء لا تتوافق مع ممارسات الصناعة، ولها تأثير سلبي على قدرة المستخدمين على اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة حول موثوقية الحسابات التي يتفاعلون معها.

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