بدء أعمال بناء أكبر مشروع لإنتاج اليورانيوم الطبيعي في الصين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت الصين النقاب عن أن أعمال البناء لأكبر مشروع لإنتاج اليورانيوم الطبيعي بدأت يوم الجمعة الماضي في أوردوس في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم.

وباعتباره جزءا من خطة تطوير الصناعة النووية في الهيئة الصينية للطاقة النووية، يتم تطوير المشروع من قبل الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية، حيث سيصبح قاعدة لإنتاج اليورانيوم الطبيعي تتميز بأعلى المعايير من حيث العميات الخضراء والاقتصاد والذكاء والفعالية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن المشروع سيعتمد عملية تعدين متقدمة تستخدم ثاني أكسيد الكربون والأوكسجين كعوامل ترشيح، وعلى عكس طرق التعدين التقليدية تحت الأرض، يمكن لهذه التقنية استخراج اليورانيوم من خلال دوران مغلق الحلقة لمحلول اليورانيوم دون رفع الخامات إلى السطح من أجل المعالجة.

وأفادت الهيئة الصينية للطاقة النووية، أنه من خلال هذا النهج، يمكن لإنتاج اليورانيوم الطبيعي أن يحقق انبعاثات صفرية من المياه والغاز والنفايات الصلبة، ما يعزز العمليات المستدامة ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، كما سيدمج المشروع تكنولوجيات متقدمة مثل الأتمتة والتحكم المركزي عن بعد وتحليل البيانات الضخمة لتحقيق تحليل التشغيل الذكي والتعدين الدقيق.

وأضافت أن المشروع بمجرد اكتماله، سيعزز قدرة الصين على توريد اليورانيوم الطبيعي، ويحسن القدرة الابتكارية المستقلة لصناعة اليورانيوم الطبيعي وقدرتها التنافسية الدولية.

ويعد اليورانيوم الطبيعي الأساس المادي لتطوير الصناعة النووية في الصين وموردا استراتيجيا مهما ومعدنا للطاقة لضمان الأمن القومي.

وبلغ حجم توليد الطاقة النووية في البر الرئيسي الصيني 440 ألف جيجاوات ساعة في عام 2023، ما يمثل نحو 5 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء الوطني.

وأنشأت الصين نظاما شاملا يعتمد على ذاته لسلسلة الصناعة النووية، ما يضمن إمدادات آمنة ومستقرة من الوقود النووي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز