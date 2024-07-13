شركة دريغرفيرك الألمانية تحقق مبيعات مرتفعة في الربع الثاني

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة دريغرفيرك الألمانية للمعدات الطبية وتكنولوجيا السلامة اليوم السبت عن تحقيق مبيعات قوية في الربع الثاني.

وازداد صافي المبيعات بنسبة 7ر1 % ليصل إلى 785 مليون يورو (857 مليون دولار) مقارنة بـ 3ر771 مليون يورو في نفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي نمو المبيعات الفصلية 2 % بعد تعديله نظرا لآثار تغير قيمة العملة.

وفي الربع الثاني، ارتفع حجم الطلب بنسبة 3ر0 % (مع حساب تغير قيمة العملة) ليصل إلى 794 مليون يورو مقارنة بالعام السابق.

وأكدت الشركة النظرة المستقبلية للعام المالي الحالي وتتوقع زيادة صافي المبيعات بنسبة تتراوح ما بين 1 و5% وزيادة الأرباح قبل حساب هامش الفوائد الضرائب إلى ما بين 5ر2 و5ر5%.

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