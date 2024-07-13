للمرة الأولى... الكونغو تعرض الكوبالت الخاص بها من مشروع مشترك للبيع

المصدر: د ب ا

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تسعى شركة التعدين الحكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية "جيكامين" إلى بيع حصتها من الكوبالت من مشروع مشترك، فيما تسعى البلاد إلى مزيد من السيطرة على المعادن الرئيسية في التحول الطاقي.

وقالت مصادر مطلعة إن الشركة دعت إلى تقديم مناقصات لشراء جزء من ناتج الشركة من الكوبالت، من إنتاج منجم تينكي فونجوروم العملاق التابع لمجموعة "سي إم أو سي"، الذي تمتلك فيه حصة 20 %.

وقال مصدر، طلب عدم الإفصاح عن هويته حيث إن المفاوضات لاتزال سرية، إن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة المملوكة للدولة بتسويق الكوبالت الخاص بها، حيث باعت المشاريع المشتركة في السابق كل الإنتاج، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وبحسب البيانات الحكومية، قام منجم تينه بتصدير 361 ألف طن من النحاس و23 ألف طن من الكوبالت العام الماضي، مما جعله أحد أكبر المناجم في الكونغو.

وأكدت شركة "سي إم أو سي" أن جيكامين لديها الحق في 20 % من انتاج تينكي بموجب اتفاق جرى إبرامه العام الماضي.

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