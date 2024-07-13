64 مليار دولار عائدات موارد الطاقة في روسيا

المصدر: وام

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أعلنت وزارة المالية الروسية أن إيرادات روسيا من بيع موارد الطاقة ارتفعت لتبلغ 5.7 تريليونات روبل (حوالي 64 مليار دولار).

وأفادت الوزارة في تقرير نشرته بأن حجم إيرادات النفط والغاز في الفترة من يناير حتى يونيو من العام الجاري ارتفع بأكثر من مرة ونصف وبنسبة 68.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 وبلغت حوالي 5.7 تريليونات روبل.

وأشار التقرير إلى أن تزايد الإيرادات المحققة في النصف الأول من العام الجاري بمقدار 700 مليار روبل عن المستوى المتوقع سابقا، يعود إلى حد كبير لارتفاع أسعار النفط الروسي من ماركة "يورالس"، وبيعه بسعر أعلى من السقف الذي حدده الغرب عند 60 دولارا للبرميل.

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