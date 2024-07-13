شركات الموانئ البحرية في ألمانيا تقدم عرضاً جديداً للعاملين

المصدر: د ب ا

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في إطار النزاع بشأن أجور عمال الموانئ في ألمانيا، قدم الاتحاد المركزي لشركات الموانئ البحرية الألمانية "زد دي إس" عرضًا يتضمن خيارين بأجلين مختلفين ويتضمن كل منهما زيادة كبيرة في الأجور الحقيقية، وذلك حسبما أعلنه الاتحاد اليوم السبت.

وأعلنت نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا أنها ستقوم حاليا بطرح العرض على أعضائها للتصويت.

يذكر أنه على مدار يومين، أجرى اتحاد "زد دي إس"، مفاوضات مع نقابة فيردي في مدينة بريمن الساحلية حول أجور حوالي 11 ألف موظف من موظفي الموانئ في ولايات هامبورغ وبريمن وساكسونيا السفلى. وكانت هذه هي الجولة الرابعة من المفاوضات في هذا النزاع العمالي.

وكان النزاع بشأن الأجور مصحوبًا بعدة إضرابات تحذيرية حيث أضرب مئات الموظفين مؤخرا لعدة أيام في موانئ هامبورج وبريمرهافن وبريمن وفيلهلمسهافن وإمدن وبراكه.

ووفقا للنقابة، فإن اتحاد "زد دي إس" عرض تعويضًا عن التضخم بقيمة 1000 يورو وزيادة في الأجر بالساعة ابتداءً من يناير بقيمة 95ر0 يورو لكل ساعة- لمدة 12 شهرًا. كما قدم الاتحاد بديلا للعرض يتضمن تعويضًا عن التضخم بقيمة 1400 يورو وزيادة في الأجر بالساعة بقيمة 55ر1 يورو لكل ساعة لمدة 16 شهرًا. في كلتا الحالتين، سيحصل الموظفون أيضًا على بدلات نوبات عمل أعلى و480 يورو إضافية كعلاوة عطلة.

وبعد المفاوضات الجديدة، قال الاتحاد إن "/زد دي إس/ رفع مرة أخرى من عرضه العادل الذي تم تقديمه في المفاوضات السابقة"، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

وأردف أن "المبلغ المعروض يمثل في قيمته حدود القدرة على التحمل ويضع شركات الموانئ البحرية أمام تحديات اقتصادية كبيرة".

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