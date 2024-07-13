25.5 % زيادة عدد الأجانب الوافدين إلى العمل بكوريا فى 2023

المصدر: وام

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ارتفع عدد الأجانب الوافدين إلى كوريا للعمل إلى 25.5% على أساس سنوي في عام 2023، حيث يتصدر الصينيون الإحصاءات بدخول 132 ألف صيني إلى كوريا الجنوبية العام الماضي، يليهم 71 ألف شخص من فيتنام و35 ألفاً من تايلاند.

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء، فقد أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكورية ارتفاع عدد الأجانب الوافدين بنسبة 16.2% على أساس سنوي ليصل إلى 480 ألفا في العام الماضي.

ويرجع هذا النمو إلى قيام الحكومة الكورية بتوسيع حصة تأشيرات العمل غير المهنية (E-9) للعمال الأجانب، وتخفيف القواعد المتعلقة بتوظيف الكوريين الذين يعيشون في الخارج.

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