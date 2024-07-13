%8.6 نمو صادرات الصين في يونيو رغم توترات التجارة

المصدر: (هونغ كونغ - أ ب)

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تجاوزت صادرات الصين التوقعات في يونيو الماضي حسبما أظهرت بيانات الجمارك أمس، في حين نمت الواردات أقل من المتوقع.

ونمت الصادرات 8.6 % مقابل الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 307.8 مليارات دولار، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية، متجاوزة التقديرات التي كانت تشير إلى نمو 7.4 % إلى 8 % ومع ذلك انخفضت الواردات 2.3 % عن العام السابق إلى 208.8 مليارات دولار. وأدت صادرات الصين القوية لشهر يونيو إلى اتساع فائضها التجاري إلى 99 مليار دولار، ارتفاعاً من 82.6 مليار دولار في مايو.

وجاء نمو الصادرات في الوقت الذي تواجه فيه الصين توترات تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة وأوروبا، حيث كثفت الولايات المتحدة وأوروبا الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية الصنع.

وظلت الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا الوجهة الأكبر للمنتجات الصينية، مع نمو الصادرات إلى الآسيان 10.7 % على أساس سنوي من يناير إلى يونيو. وفي يونيو صدرت الصين بقيمة 49.8 مليار دولار إلى دول الآسيان.

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