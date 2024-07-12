تراجع أرباح لوفتهانزا الألمانية خلال الربع الثاني

المصدر: د ب ا

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أعلنت مجموعة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا جروب، اليوم الجمعة، النتائج الأولية للربع الثاني من العام الحالي، في الوقت الذي خفضت فيه توقعاتها لنتائج العام المالي ككل.

وذكرت الشركة أن أرباح تشغيل الربع الثاني، قبل حساب الضرائب والفوائد، بلغت 686 مليون يورو مقابل 1ر1 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الماضي. وأشارت المجموعة إلى تراجع عائدات نشاطها في مختلف المناطق، وبخاصة في آسيا.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أرباح شركة لوفتهانزا إيرلاينز التابعة للمجموعة والتي تضم عدداً من شركات الطيران، خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 213 مليون يورو، مقابل 515 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت لوفتهانزا إيرلاينز خلال النصف الأول من العام الحالي ككل خسائر بقيمة 427 مليون يورو مقابل أرباح بقيمة 149 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت لوفتهانزا إنها تتوقع تزايد الصعوبات التي تواجه شركة الطيران خلال العام المالي الحالي، وإنها ستطلق برنامج إنعاش شامل لمواجهة الآثار السلبية.

ومن المقرر أن تعلن لوفتهانز جروب البيانات النهائية لنتائج الربع الثاني يوم 31 يوليو الحالي.

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