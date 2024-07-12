بوينغ تتلقى طلباً لشراء 35 طائرة طراز «737 ماكس» من شركة أمريكية

المصدر: د ب ا

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فازت شركة بوينغ بطلب شراء 35 من طائراتها طراز 737 ماكس، بما في ذلك أكبر متغير لديها، الموديل ماكس 10، من وحدة تأجير الطائرات الأمريكية بشركة طوكيو سينشري كورب.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بوينغ القول في بيان اليوم الجمعة، إن مجموعة أفيشن كابيتال سوف تشتري 16 طائرة طراز ماكس 8، و19 من أكبر طائرات بوينغ ذات الممر الواحد -التي لم يتم إجازتها بعد ماكس 10 - ومن المقرر تسليم الطائرات بحلول عام 2031.

ولم تكشف أفيشن كابيتال، التي تمتلك وتقوم بتشغيل أسطول من 364 طائرة، عن القيمة المالية للصفقة

وتظهر صفقة سابقة مع إيرباص لشراء نحو 60 طائرة ذات ممر واحد، ولم تتسلمها بعد، إلى جانب بعض الطائرات الأخرى، أن المجموعة لديها طلبات عالقة بقيمة نحو 3ر1 تريليون ين (2ر8 مليارات دولار).

وقالت شركة تأجير الطائرات إنها تطلب الطائرات تحسبا لزيادة الطلب على السفر الجوي، ما يعني أن خطوطا جوية إضافية سوف تسعى لاستئجار الطائرات، سيما تلك الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

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