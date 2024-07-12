المركزي الياباني يجرى تدقيقاً بشأن أسعار صرف العملات الأجنبية

المصدر: د ب ا

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أجرى بنك اليابان (البنك المركزي)، صباح اليوم الجمعة، تدقيقا مع المؤسسات المالية بشأن أسعار صرف العملات الأجنبية، بحسب مصادر السوق.

ويعد هذا التدقيق لأسعار صرف العملات الأجنبية بمثابة التحضير لتدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي، بحسب ما أوردته وكالة جيجي برس اليابانية للأنباء.

وتهدف هذه الخطوة من البنك، فيما يبدو، إلى التحكم في المضاربات الخاصة ببيع الين، ليس فقط بالدولار ولكن باليورو أيضا.

كان الين الياباني تراجع الشهر الماضي أمام الدولار إلى أقل مستوياته منذ 1986، ما يعزز التوقعات باحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعمه قريبا، في محاولة للحد من أسوأ تراجع لعملة من عملات الدول المتقدمة.

وتراجعت العملة اليابانية بنسبة 6ر0% إلى 62ر160 ينا لكل دولار، وهو ما يقل عن المستويات المنخفضة السابقة التي دفعت المسؤولين اليابانيين إلى التدخل في سوق الصرف لدعم العملة المحلية في أبريل الماضي.

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