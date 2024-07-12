متجاوزة التوقعات .. ارتفاع صادرات الصين بنسبة 8.6% في يونيو

المصدر: أ ب

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تجاوزت صادرات الصين التوقعات في يونيو، حسبما أظهرت بيانات الجمارك اليوم الجمعة، في حين نمت الواردات أقل من المتوقع.

نمت الصادرات بنسبة 8.6% عن نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 307.8 مليارات دولار، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجمارك الصينية، متجاوزة التقديرات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 7.4% إلى 8%. مع ذلك، انخفضت الواردات بنسبة 2.3٪ عن العام السابق إلى 208.8 مليارات دولار.

أدت صادرات الصين القوية لشهر يونيو إلى اتساع فائضها التجاري إلى 99 مليار دولار، ارتفاعا من 82.6 مليار دولار في مايو.

يأتي نمو الصادرات في الوقت الذي تواجه فيه الصين توترات تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة وأوروبا. وكثفت الولايات المتحدة وأوروبا الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية الصنع.

كتبت زيتشون هوانغ من شركة كابيتال إيكونوميكس في مذكرة: "لن تؤثر التعريفات الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل كبير على إجمالي الصادرات على المدى القصير ... إنها تستهدف فقط جزءًا صغيرًا من الصادرات الصينية"، مضيفًا أن تأثيرات التعريفات الجمركية يمكن تخفيفها من خلال "إعادة توجيه التجارة وتعديلات سعر الصرف".

وأضافت: "بشكل عام، نتوقع أن تظل الصادرات بمثابة حافز للنمو الاقتصادي على المدى القريب".

كتبت هوانغ أنه من المرجح أن تنتعش أحجام الواردات قريبًا، حيث من المرجح أن يؤدي الارتفاع في السندات الحكومية الصادرة مؤخرًا إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية، وبالتالي زيادة الطلب على السلع الصناعية.

ظلت الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا الوجهة الأكبر للمنتجات الصينية، مع نمو الصادرات إلى الآسيان بنسبة 10.7% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يونيو. في يونيو، صدرت الصين ما قيمته 49.8 مليار دولار إلى دول الآسيان.

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