150 مليون طن إنتاج الصين من الحبوب الصيفية خلال 2024

المصدر: وام

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أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الجمعة، أن الصين شهدت عاماً آخر تميز بحصاد وفير من الحبوب الصيفية، إذ بلغ إجمالي إنتاج الصين من الحبوب الصيفية 149.78 مليون طن هذا العام، بزيادة 2.5 في المائة أو ما يقرب من 3.63 ملايين طن على أساس سنوي، وفقاً لمسح أجرته الهيئة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، بيانات عن الهيئة، أظهرت ارتفاع مساحة زراعة الحبوب الصيفية في الصين إلى 26.613 مليون هكتار في عام 2024، بزيادة 4500 هكتار عن العام الماضي، ما يحافظ على الاستقرار، وتمت زراعة أكثر من 23 مليون هكتار من القمح، بزيادة 0.1 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ إنتاج الحبوب الصيفية للعام الجاري للهكتار الواحد 5628 كيلوغراماً، بزيادة 2.5 في المائة عن العام الماضي. وحققت مقاطعة خنان بوسط الصين إنتاجا صيفياً من الحبوب بلغ حوالي 37.86 مليون طن هذا العام، وهو أكبر إنتاج على مستوى المقاطعات.

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