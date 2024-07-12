أرباح إريكسون السويدية للاتصالات تفوق التوقعات في الربع الثاني

المصدر: د ب ا

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فاقت أرباح شركة اريكسون للاتصالات توقعات خبراء الاقتصاد في الربع الثاني من العام الجاري، بفضل إجراءات خفض النفقات لمواجهة "بيئة تسويقية حافلة بالتحديات" على حد وصف الشركة السويدية.

وذكرت اريكسون في بيان، أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، أن العائدات المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد ارتفعت في الربع الثاني بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 23ر3 مليارات كرونة (307 ملايين دولار)، بعد استبعاد التخفيضات في قيمة أصول الشركة.

وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء أراءهم يتوقعون أن تصل أرباح الشركة إلى 7ر2 مليار كرونة في المتوسط.

ونقل البيان عن بورغ إيكهولم، الرئيس التنفيذي للشركة، قوله: "نتوقع أن تظل ظروف السوق حافلة بالتحديات خلال العام الجاري"، مضيفا في تصريحاته التي نقلتها بلومبرغ: "غير أن مبيعاتنا سوف تستفيد خلال النصف الثاني من توريدات العقود في أمريكا الشمالية".

وتتوقع اريكسون أن تبدأ في الاستفادة من العقد المبرم مع شركة الاتصالات الأمريكية "إيه تي أند تي" بقيمة 14 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام، وسط مؤشرات على أن مبيعات الشركة سوف تستقر خلال العام الجاري.

وجدير بالذكر أن تراجع أعمال اريكسون العام الماضي دفعها إلى شطب 8% من قوة لعمل لديها بواقع 8500 شخص على مستوى العالم في إطار جهودها لخفض النفقات. وأعلنت الشركة في مارس الماضي أنها سوف تستغنى عن 1200 وظيفة في السويد.

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