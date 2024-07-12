البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في النظام المصرفي

المصدر: وكالات

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ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الجمعة سيولة نقدية بمعدل ملياري يوان (45ر280 مليون دولار) في النظام المصرفي من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%.

وقال البنك المركزي في بيان إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على مستوى سيولة مناسبة ووفيرة في النظام المصرفي، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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