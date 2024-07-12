النفط ينتعش وخام برنت فوق 85 دولاراً

المصدر: (لندن - رويترز)

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صعدت أسعار النفط، أمس، مع بقاء خام برنت فوق مستوى 85 دولاراً للبرميل وسط تزايد الآمال في خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً أو 0.3 % إلى 85.35 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، كما صعد خام غرب تكساس الأمريكي 29 سنتاً أو 0.4 % إلى 82.39 دولاراً.

وأظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت على نحو غير متوقع في يونيو وسجلت أقل زيادة سنوية منذ عام ما عزز التوقعات بتراجع وتيرة التضخم إلى المعدل المستهدف ليقترب الاحتياطي الأمريكي خطوة نحو خفض تكاليف الاقتراض.

وربما يكون تخفيف السياسة النقدية إيجابياً للنفط لأن انخفاض سعر الفائدة يزيد طلب المستهلكين عليه، لكن مستقبل الطلب العالمي على النفط يظل ضعيفاً بالنسبة للبعض حيث قالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري إن نمو الطلب العالمي سيتباطأ لأدنى معدل في أكثر من عام عند 710 آلاف برميل يومياً في الربع الثاني متأثراً بانكماش استهلاك الصين.

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