«أبل» تستهدف شحن 90 مليون «آيفون 16» في النصف الثاني

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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أعلنت شركة «أبل» الأمريكية، أنها تهدف إلى شحن 90 مليون هاتف من فئة «آيفون 16» في النصف الثاني من العام الجاري، معتمدة على خدمات الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلب على الطراز الجديد. وذكرت الشركة للموردين والشركاء أنها تستهدف نمواً بنسبة نحو 10 % في شحنات آيفون الجديدة مقارنة بالطرازات السابقة، حسبما ذكر مصدر مطلع.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، تم شحن نحو 81 مليون هاتف من طراز «آيفون 15 إس» في النصف الثاني من 2023.

وذكرت مصادر مطلعة أن شركة أبل أصبحت واثقة في أن إضافة بعض خصائص منصة «أبل إنتليجنس» لهاتف «آيفون 16» ستساعد في تعزيز الطلب عند طرح الطراز للبيع في نهاية العام الجاري.

ويقوم تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، حاليًا بجولة عمل عبر آسيا، حيث شملت وجهاته الأخيرة فيتنام وإندونيسيا. وأبرزت زيارته في سنغافورة التزام أبل بتعزيز الذكاء الاصطناعي عن طريق الإعلان عن استثمار كبير في الحرم الإقليمي.

وتتوقع «أبل» أداءً أقوى لعام 2024، حتى مع منافسة منتجاتها أجهزة ذكية أخرى معززة بالذكاء الاصطناعي من منافسين مثل «سامسونج» و«شاومي». وارتفع سهم «أبل» بأكثر من 25.5 % منذ بداية العام الجاري ووصل إلى 232.9 دولاراً بنهاية تداولات الأربعاء.

رجح خبراء شركة Wedbush Securities، في مذكرة بحثية، ارتفاع قيمة شركة أبل السوقية إلى 4 تريليون دولار، وذلك بدعم من مبيعات هواتف أيفون الجديدة المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

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