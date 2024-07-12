كاسبرسكي تكشف عن تسريب 10 مليارات كلمة مرور

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت كاسبرسكي عن عملية خرق أمني كبيرة تحمل اسم «RockYou2024»، وتسريب ما يقارب 10 مليارات كلمة مرور.

وذلك خلال منتدى سيبراني معروف على نطاق واسع، وجميع هذه الكلمات قابلة للاستغلال في الهجمات المستقبلية. ويأتي تسريب هذا الكم القياسي لكلمات المرور على أثر العديد من خروقات البيانات على مدار العقود الماضية.

تشير بعض التقارير إلى أن قاعدة البيانات المسماة «rockyou2024.txt» تحتوي على ما يقرب من 10 مليارات كلمة مرور فريدة، تم جمعها من آلاف تسريبات البيانات، وبالتالي يتخطى هذا التسريب الضخم إصداره السابق RockYou2021، بإضافة 1.5 مليار كلمة مرور جديدة مسربة.

لم تتأخر استجابة كاسبرسكي، حيث أصدر خبراء الشركة إرشادات عملية لمساعدة المستخدمين على حماية أنفسهم في أعقاب خرق البيانات المشين، بداية من التحقيق من أثر الخرق، وضرورة تغيير كلمات المرور الخاصة بك على الفور، والتحقق من جميع المواقع الأخرى، التي يتم فيها استخدام نفس الكلمات، ويجب أن تكون كلمات المرور الجديدة فريدة لكل حساب، ويجب أن تتكون من 8 محارف على الأقل.

وأن تجمع بين الأحرف، والأرقام، والرموز، وينصح باستخدام مدقق كلمات مرور، للتحقق مما إذا كانت تلك المجموعة قوية بما فيه الكفاية. وفي حالة تخزين بيانات الدفع في خدمة تعرضت لعملية خرق بيانات ينصح بحظر البطاقة، وطلب بطاقة بديلة لها لمزيد من الأمان. ويجب القيام بتثبيت مدير كلمات مرور موثوق، والمصادقة الثنائية. كما ينصح بحذف الحسابات.

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