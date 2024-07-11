تراجع التضخم في أمريكا يعزز موقف «الفيدرالي» لخفض الفائدة قريباً

المصدر: واشنطن - وكالات

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تباطأ التضخم في الولايات المتحدة على نطاق واسع في يونيو الماضي، مدفوعاً بتراجع كلفة السكن، مما يعزز موقف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تجاه خفض أسعار الفائدة قريباً.

ووفقاً للبيانات الصادرة، الخميس، عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا بنحو 3 % في يونيو على أساس سنوي مقابل الزيادة بنسبة 3.3 % في مايو وتوقعات بأن يسجل 3.1 %.

وتراجعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في يونيو، وسجلت أقل زيادة سنوية منذ عام، مما عزز التوقعات بتراجع وتيرة التضخم إلى المعدل المستهدف، ليقترب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خطوة أخرى نحو خفض أسعار الفائدة.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين تراجع 0.1 في المئة الشهر الماضي، بعد أن ظل دون تغير في مايو.

وخلال 12 شهراً حتى نهاية يونيو ارتفع المؤشر ثلاثة في المئة انخفاضاً من 3.3 في المئة على أساس سنوي أيضاً في مايو، وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لـ«رويترز» ارتفاع المؤشر ما بين 0.1 على أساس شهري، و3.4 في المئة على أساس سنوي.

وتتباطأ الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين من ذروة 9.1 في المئة في يونيو 2022، ولا يزال معدل التضخم أعلى من هدف المركزي الأمريكي وهو اثنان في المئة.

وباستثناء أسعار الأغذية والطاقة التي عادة ما تكون متقلبة ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.1 في المئة في يونيو بعد الصعود 0.2 في المئة في مايو.

وعلى أساس سنوي بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 3.3 في المئة في يونيو بعد أن صعد إلى 3.4 في المئة في مايو.

وفيما يتعلق بمعدل التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة فارتفع 3.3 % و0.1 % على أساس سنوي وشهري على الترتيب، أما توقعات المحللين فكانت أشارت إلى مستويات 3.4 % و0.2 % على الترتيب.

وتعد الزيادة السنوية المسجلة في أرقام التضخم الأساسي الشهر الماضي هي الأقل منذ أبريل 2021.

ودعم تباطؤ التضخم في الشهر الماضي تراجع أسعار الجازولين بنحو 3.8 %، وهو ما عوض زيادة أسعار الطعام والمأوى بنحو 0.2 %.

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