"فولكس فاغن" تبرم اتفاقية لإنتاج بطاريات الحالة الصلبة لمليون سيارة سنوياً

المصدر: وكالات

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أعلنت مجموعة فولكس فاغن الألمانية للسيارات عن إحراز تقدم في استخدام خلية الحالة الصلبة التي تعتبر الجيل المقبل من بطاريات السيارات الكهربائية.

جاء ذلك مع إعلان شركة "باوركو" للبطاريات، المملوكة للمجموعة الألمانية، إبرام اتفاقية ترخيص مع الشريكة الأمريكية "كوانتم سكيب"، تتيح لشركة فولكس فاغن إنتاج بطاريات خلية الحالة الصلبة لتجهيز ما يصل إلى مليون سيارة كهربائية سنوياً.

ولم تحدد الشركة، المملوكة لمجموعة فولكس فاغن، بعد متى وأين سيبدأ الإنتاج، مشيرة إلى أن التقنية لم تصبح جاهزة بعد لمرحلة الإنتاج التجاري (الإنتاج المتسلسل).

يذكر أن "باوركو" تقوم حالياً ببناء مصانع للبطاريات في زالتسجيتر بألمانيا وفي بالنسيا بإسبانيا وفي كندا.

من جانبه، قال توماس شمال، عضو مجلس فولكس فاغن المسؤول عن قطاع التقنية: "من خلال الاتفاقية مع كوانتم سكيب، سيظل لدى مجموعة فولكس فاغن في السنوات المقبلة إمكانية الوصول إلى هذه التقنية الثورية في عالم البطاريات".

وبدوره، قال فرانك بلومه، الرئيس التنفيذي لشركة "باوركو" إن " تقنية كوانتم سكيب على وشك الدخول إلى مرحلة حاسمة، حيث يمكننا من خلال خبراتنا الفنية ومواردنا وشبكة الإنتاج العالمية لدينا، المساعدة في تمكين الانتقال إلى الإنتاج على نطاق صناعي".

وتنص الاتفاقية الحالية على أن تنتج "باوركو" ما يصل إلى 40 غيغاوات ساعة سنوياً باستخدام تقنية "كوانتم سكيب". وذكرت فولكس فاغن أن من الممكن مضاعفة هذه القدرة لاحقاً إلى 80 غيغاوات ساعة، ولفتت أكبر شركة لإنتاج السيارات في أوروبا إلى أن هذا سيكون كافياً لتجهيز حوالي مليون سيارة كهربائية سنوياً.

تجدر الإشارة إلى أن خلية الحالة الصلبة تُعتبر في الصناعة خطوة كبيرة قادمة في تطوير البطاريات. وعلى عكس بطاريات الليثيوم-أيون المستخدمة حالياً في السيارات الكهربائية، لا يتم استخدام إلكتروليت سائل في داخل بطاريات الحالة الصلبة بل يتم استخدام إلكتروليت صلب. ويأمل المصنعون في أن يؤدي ذلك إلى تطوير بطاريات تتميز بمدى أطول وشحن أسرع وتآكل أقل.

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