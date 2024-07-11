محكمة طوكيو تفرض غرامات على شركة الإعلانات العملاقة "هاكوهودو"

المصدر: وكالات

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أدانت محكمة يابانية شركة الإعلانات العملاقة هاكوهودو بالتلاعب بعطاءات عقود متعلقة بأولمبياد طوكيو، وهو أول حكم من نوعه في سلسلة من الفضائح بالألعاب الصيفية التي تأجلت بسبب جائحة كورونا، والتي أقيمت في عام 2021.

وقال المتحدث باسم المحكمة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن محكمة منطقة طوكيو أدانت، اليوم الخميس، شركة هاكوهودو بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار وأمرت الشركة بدفع 200 مليون ين (24ر1 مليون دولار)، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

كما حكمت المحكمة على المدير التنفيذي السابق كينشيرو يوكوميزو بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة عام ونصف.

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