ألمانيا: مطار فرانكفورت يسجل زيادة في عدد الركاب في يونيو

المصدر: وكالات

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شهد مطار فرانكفورت بألمانيا، الذي يعد مركزاً أوروبياً للطيران، زيادة في أعداد الركاب خلال شهر يونيو، في ظل حالة من التفاؤل التي تجتاح المطار بشأن العام بأكمله، بحسب ما ذكرته شركة "فرابورت" المشغلة للمطار، اليوم الخميس.

وكانت شركة "فرابورت" سجلت في يونيو الماضي، 6ر5 ملايين مسافر، بزيادة نسبتها 4ر1% عن العام السابق، بحسب ما أعلنته في فرانكفورت.

ويـأتي ذلك في ضوء العوامل الموسمية التي أثرت على الأرقام. وكان شهر يونيو من العام الماضي قد شهد عطلة عيد العنصرة (أو عيد الخمسين)، ما أدى إلى زيادة الأرقام في ذلك الوقت، غير أن المناسبة حلت في مايو من العام الحالي.

ولا يزال الرقم الشهري الحالي أقل بنحو 4ر14% من أعداد الركاب، بالمقارنة مع فترة ما قبل تفشي جائحة فيروس كورونا في يونيو من عام 2019.

وعلى صعيد متصل، شهدت عمليات الشحن ارتفاعا كبيرا في يونيو الماضي، حيث جرى التعامل مع نحو 324ر178 طنا من البضائع والشحن الجوي في فرانكفورت، بزيادة نسبتها 4ر11% عن العام السابق.

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