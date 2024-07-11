تراجع ثقة المستهلكين في تايلاند إلى أقل مستوياتها منذ 10 شهور

المصدر: د ب ا

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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس تراجع ثقة المستهلكين في تايلاند إلى أقل مستوياتها منذ سبتمبر 2023 بسبب ارتفاع نفقات المعيشة والاضطراب السياسي المرتبط بالدعوى القضائية المطالبة بعزل رئيس الوزراء.

وتراجع مؤشر جامعة غرفة التجارة التايلندية لثقة المستهلكين خلال الشهر الماضي إلى 9ر58 نقطة مقابل 5ر60 نقطة خلال الشهر السابق ليستمر في التراجع للشهر الرابع على التوالي.

في الوقت نفسه تراجع المؤشر الفرعي للثقة الاقتصادية للمستهلكين إلى 6ر52 نقطة خلال يونيو مقابل 3ر54 نقطة خلال مايو.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ثانافات بونفيشاي رئيس جامعة غرفة التجارة التايلاندية قوله في إيجاز صحفي اليوم الخميس إن ارتفاع أسعار التجزئة للديزل (السولار) ساهم في زيادة المخاوف من ارتفاع نفقات المعيشة في البلاد.

وتحتاج تايلاند إلى إطلاق حزم تحفيز اقتصادي وزيادة وتيرة الإنفاق العام لتعزيز النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وبدون حزم التحفيز من المتوقع نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث بما يتراوح بين 2 و5ر2% وخلال الربع الأخير من العام بين 3 و4% من إجمالي الناتج المحلي، في حين من المتوقع نمو الاقتصاد خلال العام الحالي ككل بمعدل 5ر2% سنويا.

وأظهر تقرير صادر عن اتحاد مؤسسات سوق المال التايلاندية، أمس الأربعاء، تراجع ثقة المستثمرين في تايلاند خلال الشهر الماضي بسبب حالة الغموض السياسي والاقتصادي في البلاد.

وتراجع مؤشر ثقة المستثمرين الصادر عن الاتحاد الشهر الماضي إلى 89ر82 نقطة، مقابل 72ر100 نقطة خلال مايو.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى استمرار تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم التايلاندية للشهر الثالث على التوالي في يونيو، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية دعاوى ضد رئيس الوزراء سريتا تافيسين وحزب "التحرك نحو الأمام"، أكبر حزب معارض في البلاد.

وفي الوقت نفسه، جاء تباطؤ الإنتاج والصادرات بأكثر من التوقعات لتتراجع الثقة وينخفض مؤشر البورصة الرئيسي إلى أقل من 1300 نقطة خلال الشهر الماضي.

يذكر أن بيانات مسح مؤشر ثقة المستثمرين تم جمعها خلال الفترة من 20 إلى 30 يونيو.

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