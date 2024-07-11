استمرار ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزون الأمريكي

المصدر: د ب ا

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واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعها في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس في ظل مؤشرات على تزايد الطلب، وتزايد الرغبة في المخاطرة في مختلف الأسواق مما ساعد في تحسن معنويات المتعاملين في سوق النفط.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي اقترب من 86 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 5ر0% أمس، في حين اقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي من 83 دولارا للبرميل.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس تراجع مخزون النفط الخام لدى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 4ر3 ملايين برميل، في حين ارتفع استهلاك كل من البنزين ووقود الطائرات خلال موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة.

وأشارت بلومبرغ إلى أن ارتفاع سعر النفط ترافق مع صعود أسواق الأوراق المالية أيضا إلى مستويات جديدة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من اليوم والتي قد تعزز توقعات المستثمرين بشأن بدء خفض الفائدة في الولايات المتحدة قريبا.

وترتفع أسعار النفط خلال العام الحالي مدعومة بتخفيضات تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط للإنتاج رغم التذبذب البسيط في الأسعار نتيجة تطورات الأوضاع الجيوسياسية. وفي حين تنتج بعض دول التجمع أكثر من حصتها فإن الدول الرئيسية فيه خفضت إنتاجها بدرجة ملموسة خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة الواحدة ونصف ظهرا بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام برنت بنسبة 8ر0% إلى 78ر85 دولارا للبرميل تسليم سبتمبر المقبل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8ر0% أيضا إلى 77ر82 دولارا للبرميل تسليم أغسطس المقبل.

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