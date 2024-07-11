نمو قياسي.. قطارات الشحن بين الصين وأوروبا تتجاوز 10 آلاف رحلة في 2024

المصدر: وام

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تجاوز عدد رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا الـ10 آلاف رحلة العام الجاري، مع مغادرة قطار إلى دويسبورغ في ألمانيا انطلاقا من ووهان، حاضرة مقاطعة هوبي بوسط الصين، يوم أمس “الأربعاء”.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “ شينخوا”، أنه تم الوصول إلى هذا الرقم على نحو أبكر بواقع 19 يوما مقارنة مع العام الماضي.

وقالت شركة المجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية، إن القطارات قد نقلت أكثر من 1.08 مليون حاوية مكافئة لعشرين قدما محملة بالبضائع هذا العام، بزيادة 11 في المائة على أساس سنوي.

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