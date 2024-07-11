الأسهم العالمية ترتفع بدعم نتائج الشركات

المصدر: عواصم - (رويترز)

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ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية، أمس، بدعم نتائج أعمال الشركات. وسجل مؤشرا ناسداك المجمع وستاندرد اند بورز 500 مستويات مرتفعة جديدة عند الفتح أمس لخامس جلسة على التوالي.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 14.28 نقطة، أو 0.26 %، إلى 5591.26 نقطة. كما زاد مؤشر ناسداك المجمع 82.80 نقطة، أو 0.45 %، إلى 18512.09 نقطة. وخالف مؤشر داو جونز الصناعي التجاه منخفضاً 19.52 نقطة، أو 0.05 %، إلى 39272.45 نقطة.

أوروبا

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، مع تزايد التركيز على إعلان نتائج أعمال الشركات. وخلال التداولات، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 %، بقيادة مكاسب أسهم السفر والترفيه 0.6 %. وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن التضخم «لا يزال أعلى» من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2 %، لكنه يتحسن في الشهور القليلة الماضية و«المزيد من البيانات الجيدة ستعزز» مبررات تخفيض أسعار الفائدة.

وتراجع سهم دايركت لاين 0.5 % بعد أن خططت شركة التأمين البريطانية لدفع نحو 60 % من أرباحها التشغيلية كتوزيعات منتظمة. كما تراجع سهم باريت ديفيلوبمنتس البريطانية 2.8 %، حيث توقعت شركة التطوير العقاري انخفاضاً يصل إلى 7 % في أهداف بناء المنازل للسنة المالية 2025، إذ تعيق معدلات الرهن العقاري المرتفعة والمخاوف الاقتصادية الأوسع نطاقاً التعافي في قطاع الإسكان في البلاد.

وقفز سهم ترافيس بيركنز 2.6 % بعد أن عينت شركة مواد البناء البريطانية بيت ريدفيرن رئيساً تنفيذياً جديداً لها خلفاً لنيك روبرتس الذي سيتنحى في 16 سبتمبر بعد أن أمضى خمس سنوات على رأس الشركة.

اليابان

وارتفع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى خلال تعاملات في جلسة متقلبة مع تفوق أداء أسهم شركات المال وإقبال المستثمرين على شراء الأسهم للاستفادة من أحدث موجة صعود. وبعد البقاء في المنطقة السلبية خلال معظم جلسة بعد الظهر، توسعت عمليات الشراء قرب نهاية التداول لتدفع نيكاي إلى مستوى قياسي بلغ 41889.16 نقطة.

وأغلق المؤشر الرئيسي مرتفعاً 0.61 % عند أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 41831.99 نقطة، وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.47 % عند ذروة قياسية مسجلاً 2909.20 نقاط. وارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في اليابان إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسبوعين الماضيين، ويقول محللون إن أرباح الشركات التي ستعلن في النصف الأخير من شهر يوليو قد تدفع الأسهم اليابانية إلى ارتفاع أكبر.

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