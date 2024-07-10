الأرجنتين تعتزم تحرير قطاع الطيران المدني

المصدر: بوينس آيرس - (د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشرت الجريدة الرسمية الأرجنتينية، الأربعاء، مرسوماً رئاسياً يتيح فتح المجال الجوي للأرجنتين أمام المنافسة بين شركات الطيران المختلفة، والسماح لهذه الشركات بتحديد أسعار تذاكرها، كجزء من خطة تستهدف تحرير قطاع الطيران المدني في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القواعد الجديدة لقطاع الطيران المدني في الأرجنتين ستتيح تخصيص سعة المطار والمسارات والقواعد المنظمة لمنح حقوق الإقلاع والهبوط المطبقة في المطارات العالمية وتوجيهات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومجلس المطارات الدولي.

ويعتبر تحرير قطاع الطيران المدني جزءاً من استراتيجية أوسع للإصلاح الاقتصادي يتبناها رئيس البلاد الخبير الاقتصادي الليبرالي خافيير مايلي.

ويعتزم مايلي إجراء تغيير جذري في الأرجنتين. ففي نهاية يونيو الماضي، وافق الكونجرس الأرجنتيني على حزمة الإصلاحات المثيرة للجدل، والتي تتضمن خصخصة العديد من الشركات المملوكة للدولة، والإعفاءات الضريبية لكبار المستثمرين، وإصلاحات سوق العمل والضرائب.

يشار إلى أن الأرجنتين تواجه أزمة اقتصادية حادة. وتعاني الدولة التي كانت غنية ذات يوم من جهاز الدولة المتضخم، وانخفاض الإنتاجية الصناعية، واقتصاد الظل الكبير، الذي يحرم الدولة من عائدات الضرائب.

ويعتزم مايلي الآن إعادة ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية إلى المسار الصحيح من خلال برنامج تقشف جذري. وقامت الحكومة بالفعل بإلغاء آلاف الوظائف في القطاع العام، وخفضت الدعم، وأوقفت البرامج الاجتماعية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز