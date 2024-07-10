تعاون إيفوتك وفايزر لتحسين جهود اكتشاف الأدوية في فرنسا

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة الأدوية الألمانية إيفوتك، اليوم الأربعاء، اتفاقها مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر لتحسين جهود اكتشاف وتطوير أدوية جديدة في فرنسا.

ووفقا للاتفاق، الذي يمتد لعدة سنوات، ستركز الشركتان في البداية على الأبحاث الاستكشافية المبكرة لعلاج الأمراض المعدية والإيضية.

وأشارت إيفوتك، مقرها مدينة هامبورغ الألمانية، إلى أن الأبحاث ستتم في مراكزها بفرنسا، بما في ذلك مجمع كوري في مدينة تولوز وهو أحدث مركز أبحاث في هذا المجال.

وأضافت أنها ستحصل على دعم مالي للأبحاث من فايزر، كما ستحصل على العائدات المرتبطة بنجاح برامج الأبحاث.

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