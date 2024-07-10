الأسهم الأمريكية تواصل تحقيق ارتفاعات قياسية

المصدر: عواصم - (رويترز)

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واصلت الأسهم الأمريكية أمس الارتفاع إلى مستويات قياسية، حيث يتطلع مؤشر ستاندر آند بورز 500 وناسداك إلى البناء على أدائهما القياسي من الجلسة السابقة، بدعم من مكاسب جديدة في أسهم شركات أشباه الموصلات والشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 13.75 نقطة، أو 0.24%. كما زاد مؤشر ناسداك المجمع 102.75 نقطة، أو 0.5%.

وواصل مؤشر ستاندر آند بورز 500 ارتفاعه، حيث أدى تخفيف ضغوط التسعير وتباطؤ النمو إلى تزايد تفاؤل المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ قريباً في تخفيف السياسة النقدية. لكن آخرين، الذين يشعرون بالقلق من أن التصحيح يلوح في الأفق، يحثون المستثمرين على توسيع نطاق تعرضهم. وفي الجلسة السابقة، أول من أمس، أغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة، مع ارتفاع سهم إنفيديا 2% وإنتل بأكثر من 6%. وصعد المؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 1.9%.

أوروبا

وتراجعت الأسهم الأوروبية، في وقت هوى فيه سهم إنديفيور إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات بعدما خفضت الشركة توقعاتها للأرباح.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% خلال التداولات بضغط من خسائر أسهم الطاقة التي اقتفت أثر انخفاض أسعار النفط. وكانت شركات التعدين الرابح الأكبر وصعدت 0.5% بدعم من ارتفاع أسعار النحاس بشكل طفيف.

وفيما يتعلق بالأداء الفردي للأسهم، انخفض سهم داسو سيستم 3.7% بعدما خفضت شركة البرمجيات الفرنسية الأرباح المستهدفة للعام بأكمله، وأرجعت هذا إلى أن عملاءها يتوخون الحذر بشأن الإنفاق ويؤجلون إبرام الصفقات.

كما هبط سهم بي.بي 3.3% بعدما توقعت أن يؤثر انخفاض هوامش التكرير المحققة وضعف تداول النفط على أرباحها في الربع الثاني.

وكان سهم إنديفيور الخاسر الأكبر على المؤشر، إذ هوى 27.7% إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات تقريباً بعد أن خفضت الشركة توقعات أرباحها لهذا العام، وأعلنت أنها ستوقف مبيعات عقار بيرسيريس لعلاج الفصام وستلغي نحو 130 وظيفة.

اليابان

وصعد مؤشر نيكاي الياباني إلى مستوى غير مسبوق عند الإغلاق مع ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق.

وأغلق المؤشر على ارتفاع 1.96% إلى 41580.17 نقطة بعد أن تقدم بما وصل إلى 2.4% إلى مستوى غير مسبوق خلال التداولات بلغ 41769.35 نقطة.

وقفز سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق 3.77% وسهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.14%.

كما زاد أيضاً سهم «فاست ريتيلينج » المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» 3.22%.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.97% إلى 2895.55 نقطة عند الإغلاق، بعد أن ارتفع لمستوى غير مسبوق خلال الجلسة عند 2907.21 نقاط.

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