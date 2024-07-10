طائرة بوينغ تفقد عجلة بعد إقلاعها في أمريكا

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

فقدت طائرة بوينغ عجلة أثناء إقلاعها من مطار لوس أنجليس أول من أمس، في حلقة جديدة من مسلسل الانتكاسات والأعطال الفنية التي تراكمها المجموعة الأمريكية العملاقة في مجال صناعة الطائرات، في تكرار مشابه للحادث الذي وقع في مارس الماضي وساهم في إطلاق عملية مراجعة إجراءات السلامة الاتحادية لشركة الطيران.

وأكدت شركة الطيران الأمريكية «يونايتد إيرلاينز» المشغلة للطائرة وقوع الحادث، وقالت في بيان: «تم انتشال العجلة في لوس أنجليس، ونجري تحقيقاً لتوضيح سبب ما حدث». والطائرة، وهي من طراز بوينغ 757-200، كانت متجهة إلى مدينة دنفر بولاية كولورادو وعلى متنها 174 راكباً وطاقم من سبعة أفراد. وعلى الرغم من فقدانها العجلة فقد تمكنت الطائرة من الهبوط بأمان لكن بتأخير قدره 25 دقيقة.

وبحسب متحدث باسم بوينغ فإن يونايتد إيرلاينز تسلمت هذه الطائرة في عام 1994 أي قبل 30 عاماً. وتوقفت بوينغ عن إنتاج هذا الطراز في 2004. ودفع هذا الحادث هيئة تنظيم الطيران الأمريكية إلى فتح تحقيق جديد. وقالت الإدارة الفيدرالية للطيران في الولايات المتحدة إن أكثر من 2600 طائرة من طراز بوينغ 737 تحتاج إلى فحصها، بسبب مخاوف من احتمال تعطل أقنعة أكسجين الركاب في حالات الطوارئ.

وفي وقت سابق، قالت بوينغ إنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية بشأن حادثي تحطم مميتين، فيما أشارت وثائق المحكمة إلى أن شركة الطيران العملاقة ستقر بذنبها في جريمة التآمر الجنائي للاحتيال. وخلص المدعون العامون إلى أن بوينغ انتهكت تسوية سابقة تتعلق بالحادثين اللذين قتل فيهما 346 شخصاً في إثيوبيا وإندونيسيا قبل أكثر من خمس سنوات. كذلك، تخضع المجموعة لمراقبة شديدة منذ وقوع حادث شبه كارثي في يناير الماضي عندما فقدت طائرة بوينغ 737 ماكس 9 باب الطوارئ وهي في الجو، علماً أن الطائرة تسلمتها شركة آلاسكا إيرلاينز في أكتوبر الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز