ميسي يرفع التداول على عملة «واتر» وسط تكهنات باختراق حسابه على إنستغرام

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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انضم لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى قائمة المشاهير الذين روجوا لعملة «واتر» الرقمية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن موقع «بينكريبتو» للعملات الرقمية. رغم ذلك، يعتقد البعض أن حساب أسطورة كرة القدم على إنستغرام قد تم اختراقه للترويج للعملة.

و«واتر» هي عملة «ميم» مبنية على تقنية تسلسل الكتل «سولانا»، ويفترض أنها تهتم برفع مستوى الوعي حول القضايا المتعلقة بالمياه وتتطلع إلى أن تصبح «عملة بيئية» بالكامل في المستقبل.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعرضت حسابات بعض المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تضم ملايين المتابعين للاختراق، مثل حسابات فريق «ميتالكيا» ومغني الراب الأمريكي «50 سنتاً». إلا أنهم، لا يتفوقون على ليونيل ميسي، الذي يوجد لديه 504 ملايين متابع على حساب إنستغرام بمفرده.

ويوم الاثنين، نشر حساب ميسي ملصقاً بعنوان «عملة الماء». كما قام أيضاً بوضع إشارة إلى صفحة هذه العملة على إنستغرام. والقصة مربكة ومقنعة في الوقت نفسه لأن ميسي عادة ما يروج للمشاريع الخضراء. وأدى وجود ملصق عنها على صفحته إلى رفع قيمتها من 0.0003188 إلى 0.001501 دولار.

ولم تتم إزالة المنشور حتى اليوم 9 يوليو، ولم يبلغ لاعب كرة القدم عن تعرض حسابه على إنستغرام للاختراق. ومع ذلك، يعتقد المشجعون أن المتسللين لا بد أنهم سيطروا على حساب ميسي على إنستغرام. ويعتقد البعض أن ميسي لا يعلم بالاختراق لأنه يقترب من مواجهة كندا في كأس كوبا أمريكا.

وفي حين أنه ليس من الواضح ما إذا كان حساب ميسي على إنستغرام قد تم اختراقه، أو لا.

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