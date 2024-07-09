صافي ديون بلجيكا يتجاوز 500 مليار يورو بنهاية يونيو

المصدر: وام

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بلغ صافي ديون الحكومة البلجيكية في نهاية يونيو الماضي 501.394 مليار يورو.

وذكرت “وكالة الديون الفيدرالية البلجيكية” في بيان لها أنه من حيث القيمة الصافية (بعد خصم الاستثمارات والأوراق المالية في المحفظة)، ارتفع دين الحكومة الاتحادية بمقدار 4.02 مليار يورو مقارنة بشهر مايو الماضي.

جدير بالذكر أن ديون الحكومة البلجيكية تجاوزت عتبة الـ 500 مليار دولار في مارس الماضي للمرة الأولى، قبل أن تتراجع إلى ما دونها مرة أخرى في أبريل.

وأوضحت الوكالة أنه من حيث القيمة الإجمالية لا يزال الدين البلجيكي أعلى من نصف تريليون يورو عند 521.609 مليار يورو، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 11.50 مليار يورو منذ مايو الماضي.

وظل متوسط ​​سعر الفائدة على أدوات الدين مستقرا عند 1.94%، فيما بلغت مخاطر إعادة التمويل لمدة 12 و60 شهرا 13.74% و38.12% على التوالي.

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