ارتفاع قياسي عند الاغلاق لمؤشر نيكاي 225 للأسهم في اليابان

المصدر: أ ب

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أغلق مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية في بورصة طوكيو على ارتفاع قياسي يوم الثلاثاء، بلغ 2 بالمائة ليسجل 41580.17 نقطة.

كان مؤشر نيكاي 225 سجل ارتفاعا قياسيا الأسبوع الماضي أيضا، مدفوعا بحماس كبير للشراء، والمكاسب في وول ستريت.

وحشد المستثمرون الأجانب والمحليون استثماراتهم في سوق الأوراق المالية اليابانية في الأشهر الأخيرة بالرغم من تباطؤ الاقتصاد.

ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى ضعف الين الياباني، الذي يجري تداوله عند أدنى مستوياته منذ 34 عاما أمام الدولار.

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