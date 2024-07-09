صادرات الصين من سيارات الركاب ترتفع بنسبة 28% خلال يونيو

المصدر: وام

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أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لسيارات الركاب أمس، أن صادرات الصين من سيارات الركاب بلغت 378 ألف وحدة في يونيو الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 28 في المائة على أساس سنوي ولتبقى ثابتة مقارنة بالشهر السابق.

وذكرت بيانات الجمعية، التي أوردتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه مع انتعاش سوق أمريكا الجنوبية، بلغت صادرات السيارات ذات العلامات التجارية الصينية 325 ألف وحدة في يونيو الماضي، بزيادة 31 في المائة على أساس سنوي، في حين وصلت صادرات المركبات والسيارات الفاخرة التي تصنعها المشاريع المشتركة ذات الاستثمارات الصينية والأجنبية إلى 54 ألف وحدة، بزيادة 12 في المائة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن صادرات مركبات الطاقة الجديدة من الصين خلال يونيو بلغت 80 ألف وحدة، بزيادة 12.3 في المائة على أساس سنوي.

وفي النصف الأول من العام الجاري، وصلت صادرات مركبات الطاقة الجديدة إلى 586 ألف وحدة، بزيادة 21.2 في المائة على أساس سنوي.

وأشارت بيانات الجمعية الصينية، التي تغطي جميع شركات تصنيع سيارات الركاب المحلية، إلى أن النصف الأول من هذا العام، سجل تجاوز مبيعات التجزئة لسيارات الركاب 9.84 مليون وحدة، بزيادة 3.3 في المائة على أساس سنوي.

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