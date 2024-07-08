الذهب يتراجع عن ذرى مايو مع جني المستثمرين للأرباح

المصدر: البيان

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع جني المستثمرين للأرباح، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى فيما يزيد على شهر بسبب توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في سبتمبر

وبحلول الساعة 0704 بتوقيت غرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2377.75 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد صعوده إلى أعلى مستوى منذ 22 مايو يوم الجمعة. ونزلت العقود الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2385.50 دولاراً للأوقية.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن البطالة بلغت أعلى مستوى في عامين ونصف العام بنسبة 4.1 بالمئة مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل.

وتتوقع الأسواق فرصة بنسبة 78 بالمئة لخفض سعر الفائدة في سبتمبر من قبل البنك المركزي الأمريكي، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي. ويضع المتعاملون أيضا في الاعتبار احتمالية متزايدة لخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في ديسمبر.

ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وينصب تركيز السوق هذا الأسبوع على الخطاب نصف السنوي لرئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول أمام الكونغرس، وتعليقات سلسلة من مسؤولي المجلس، وبيانات التضخم الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 30.96 دولاراً للأوقية ونزل البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1015.87 دولاراً للأوقية وتراجع البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 999.94 دولاراً للأوقية.



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