استمرار تراجع استخدام الهاتف الأرضي في ألمانيا

المصدر: (برلين - د ب أ)

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واصل استخدام هواتف الخط الأرضي تراجعه في ألمانيا، حيث كشف استطلاع للرأي أن 16.1 % فقط من الذين يمتلكون هواتف ثابتة في المنزل يستخدمون الهاتف يومياً.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته بوابة المقارنات «فيريفوكس»، فإن هذا يعني تراجعاً بنسبة 2.6 % عما كان عليه الحال في استطلاع مماثل قبل عام.

ووفقاً للاستطلاع، فإن باقي المشاركين لا يجرون مكالمات عبر الهواتف الثابتة يومياً، ولكن على الأقل مرات عدة في الأسبوع أو الشهر. وقال 30 % من المشاركين البالغ عددهم 1030 شخصاً إنهم لم يعودوا يستخدمون الهاتف الثابت على الإطلاق. وبحسب الاستطلاع، يظل الخط الأرضي ذا أهمية خاصة لكبار السن.

وينعكس فقدان الأهمية أيضاً في أن واحداً من كل خمسة مشاركين لديهم خطوط أرضية لم يحفظ رقم هاتفه عن ظهر قلب. ويتوافق التطور المنعكس في الاستطلاع مع استطلاع أجرته الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات، والذي أظهر تراجع دقائق المكالمات عبر الهواتف الثابتة بنسبة 20 % العام الماضي مقارنة بعام 2022.

ويقدر عدد مستخدمي شبكة الهاتف الأرضي في ألمانيا بحوالى 46،5 مليون مشترك (إحصاءات عام 1999).أما عدد مستخدمي الهاتف المحمول فيقدر بحوالى 84 مليون مشترك (إحصاءات عام 2006). إضافة إلى ذلك، تمتلك ألمانيا أحدث أنظمة الهاتف من حيث مستوى التكنولوجيا المقدمة للمشتركين.

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