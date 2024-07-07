ارتفاع صادرات كوريا من السيارات إلى 37 مليار دولار في النصف الأول

المصدر: وام

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ارتفعت صادرات كوريا من السيارات إلى 37 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام بمقدار 3.8% على أساس سنوي بحسب بيانات صدرت اليوم الأحد، ونقلتها وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”.

ويعد هذا الرقم أعلى مستوى لصادرات القطاع على الإطلاق للنصف الأول من أي عام، بعد أن سجلت صادرات السيارات رقماً قياسياً قدره 35.65 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 25.23 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2014"، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة ورابطة التجارة الدولية الكورية.

وقالت الوزارة :"إن هذا الإنجاز يرجع في الأساس إلى مواصلة نمو صادرات السيارات ذات القيمة المضافة العالية مثل السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة إلى أمريكا الشمالية وأوروبا".

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